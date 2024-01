Nesta terça-feira (16), Bruna Amaral, esposa do cantor Rodriguinho expos em seu perfil no Instagram, uma das diversas ameaças que vem recebendo após as falas problemáticas do companheiro. Nos últimos dias, o pagodeiro tem sido detonado na web por falas machistas, xenofóbicas e por posicionamentos distorcidos dentro do Big Brother Brasil. No entanto, na conversa, o criminoso ameaça atacar o artista no aeroporto.

No print exposto pela modelo, é possível ver que inicialmente a pessoa se passou por um possível contratante de shows, mas logo escreveu: "Pra Manaus, Amazonas. Assim que ele sair do programa vamos receber ele no aeroporto com arco e flecha. Esse velho surubim, malhado por falar mal da nossa gente", escreveu sobre uma das falas de Rodrigunho se referindo a Isabelle.

Entretanto, Bruna Amaral decidiu publicar em seu perfil fazendo um alerta: "Agora vou começar a expor esse tipo de palhaçada que está acontecendo, e muito por aqui. É melhor vocês pararem ou vai ser pior. Fala de aviso não foi", pontuou a modelo.

Vale lembrar que na mesma noite em que Rodriguinho falou sobre o corpo de Yasmin Brunet, o cantor também fez comentários sobre a participante Isabelle. O atleta Vinicius Rodrigues disse que se identificava com a sister, e Rodriguinho quis saber o que os dois colegas têm em comum e debocha da sister. "Você gosta de boi-bumbá também? Ela só fala isso". Não satisfeito, ele continuou as críticas: "só canta música do boi-bumbá".

Pra quem não sabe, a participante Isabelle é do Amazonas e trabalha como dançarina de boi-bumbá. A jovem ficou conhecida por representar o personagem folclórico cunhã-poranga do Boi Garantido, o boi vermelho e branco do Festival de Parintins. No dia, a fala do pagodeiro causou revolta nos internautas.











