Lucas Pizane assume que foi frouxo em não revelar falas machistas

Na madrugada desta quarta-feira (17), o ex-BBB Lucas Pizane, participou do 'Bate-Papo BBB' com Thais Fersoza. Um dos assuntos abordados foi a conversa no quarto do líder sobre o corpo de Yasmin Brunet. O baiano, que já tinha demonstrado incômodo dentro do jogo sobre não ter se posicionado durante as críticas feitas por Rodriguinho e Nizam, afirmou na entrevista que foi por 'frouxidão'.

Após assistir os trechos das conversas e do momento em que ele mesmo desabafa com Brunet sobre a conversa, Pizane reconheceu: "Eu tinha muita consciência, eu sabia que estava completamente errado em relação a isso". Thais Fersoza o cortou e respondeu estar aliviada pelo posicionamento dele: "Eu fico muito aliviada por você falar isso. Porque é um tanto de coisa errada ali" e Lucas afirmou que ficou com "peso na consciência".

No entanto, mesmo sabendo do erro, a apresentadora questionou o motivo do baiano ter sido omisso e ele respondeu: "Frouxidão mesmo, era o certo. O certo era eu ter feito isso [falado]", reconheceu Pizane. Em seguida, Fersoza explica pra ele como ela e o público enxergavam a situação.

"Se lá no quarto você estava conversando com os caras e você já ficou omisso. Mas até aí a gente falou assim 'ele não falou nada, ele não concordou, ele não compactua, ele ficou visivelmente incomodado com a situação', então a gente ainda ficou naquela esperança. E na hora você ainda poderia ter falado 'galera isso não é legal, isso é machismo, é desrespeitoso' [...] e você ficou em cima do muro, falou, mas não falou.", pontuou Thais Fersoza.

Lucas Pizane então desabafa que essa situação colaborou na eliminação dele: "Eu acredito, principalmente, o Tadeu falando no discurso sobre posicionamento. Eu entendi muito mais aquilo como um posicionamento pessoal do que no âmbito do jogo", afirmou o ex-BBB reconhecendo o erro.

Na internet



Apesar de ter sido eliminado, na web, os internautas prestaram apoio ao Lucas Pizane: "Eu gostei desse menino, se juntou com a pessoa errada e caiu no paredão errado", escreveu uma fã. "Ele parece um ser um garoto do bem. Infelizmente se envolveu na turma errada", comentou outra seguidora elogiando apoiando o brother.