Léo Santana revela mudanças em hit no Carnaval 2024

O baiano, rei do Carnaval de Salvador, Léo Santana, está nos últimos preparativos para começar a maratona de shows. E quem está na expectativa dos hits que o GG da Bahia vai lançar, deve se preparar porque o Gigante deixou claro que este ano o "hit" será escolhido pelos fãs.

Durante uma entrevista ao BNews, o cantor contou sobre ter mudado o foco do hit do Carnaval. "Ahh, eu deixo Deus conduzir!! Tenho falado muito, principalmente com a minha equipe em nossos planejamentos, que vamos fazer música. Não temos um foco para música do verão, música do Carnaval, música do São Joäo. 'Zona de Perigo' e 'Posturado e Calmo' são a prova disso", iniciou o Léo Santana.

O baiano deixa claro que não quer rotular as músicas por período e que deseja apenas que esteja na boca dos fãs: "Hoje minha preocupação é fazer música para o povo, é cantar, quero ter quatro, cinco canções na boca da galera, nas rádios, batendo nos paredões, em alta nas redes e aplicativos de música. Óbvio que se algumas delas forem músicas do Carnaval, vou ficar muito feliz, mas só de ter quatro, cinco canções sendo bem executadas já me deixa feliz e realizado".

Maratona de shows

Sobre a maratona de show, Léo Santana revelou o número de apresentações agendadas para os sete dias: "Rapaz, eu tenho feito uma média de 20 shows no mês, além de gravações, clipes, compromissos, publicidade. Minha agenda está bem cheia já há alguns meses. Em janeiro só tenho quatro dias de folga e Carnaval serão 16 shows em sete dias. Vai ser um carnaval gigante", afirmou o baiano.

Ao BNews, o Gigante da Bahia também comentou o que acha sobre alguns artistas de axé migrarem para outros gêneros musicais, como a Ivete Sangalo. "Música não tem rótulo e artista não tem que ser de um gênero só, o artista tem que cantar um pouco de tudo. Óbvio que ele sempre terá sua base, uma referência musical, mas tem que ser multi e inovador. E quanto ao pagodão baiano, ele sempre fará sucesso por onde passar, porque a batida percussiva e o ritmo gostoso, contagiante e envolvente do pagodão baiano é indescritível", pontuou o artista.