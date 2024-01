Sofia Cordeiro e grande elenco celebram o lançamento do livro inspirado no filme "Chama a Bebel"

Sofia Cordeiro, a ROX do longa-metragem "Chama a Bebel", marcou presença no lançamento do livro homônimo, inspirado na trama cinematográfica. Escrito pelo roteirista e diretor Paulo Nascimento, o livro foi lançado em São Paulo no último dia 13, com uma sessão de autógrafos na Drummond Livraria, localizada no Conjunto Nacional. Além de Sofia Cordeiro, participaram do evento a protagonista Giulia Benite, Pedro Motta, Gus Coelho e outros membros do elenco.



A obra, pertencente ao selo Lucens Editorial, da Citadel Grupo Editorial, acompanha o sucesso do filme "Chama a Bebel", que chegou a 252 salas de cinema em todo o Brasil, no dia 11. Em relação à trama do filme, Sofia Cordeiro, que desempenha o papel encantador da vilã Rox, convida o público a desfrutar de um filme inspirador e cheio de juventude.

O longa-metragem, produzido pela Accorde Filmes e distribuído pela Paris Filmes, apresenta um elenco jovem, com destaque para Pedro Motta, Flor Gil, Antônio Zeni, Gustavo Coelho e a própria Sofia Cordeiro. O elenco adulto conta com José Rubens Chachá, Larissa Maciel e Flavia Garrafa, entre outros talentosos atores.



O filme, leve e ao mesmo tempo profundo, narra a jornada de Bebel, uma garota brilhante que se muda do interior para a cidade grande. Enfrentando adversidades em um ambiente desconhecido, Bebel desafia estudantes populares, bem como um poderoso empresário da cidade envolvido em testes laboratoriais em animais, enquanto defende suas causas. Sua meta é mudar hábitos e comportamentos, guiada pelo princípio da sustentabilidade.