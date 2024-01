Rodriguinho expõe estratégia secreta da produção em festa

Após Rodriguinho desdenhar completamente dos shows de cantor Léo Santana e do funkeiro Kevin o Chris, na casa do 'BBB 24'. O pagodeiro mudou a postura e se animou quando um dos seus amigos de adolescência, cantor Dodô, do grupo Pixote, fez a última apresentação da noite.

Entretanto, depois de todos os shows, Rodriguinho compartilhou com os brothers uma estratégia da produção 'BBB 24' pra que ele e Dodô não se comunicassem. Segundo ele, o pagodeiro se apresentou de óculos escuros porque “não poderia ter contato visual” com ele já que são “muito amigos”.

Na web, é claro que os seguidores não perderam tempo e discordaram de Rodriguinho. Quem acompanha a carreira do Dodô sabe que em muitos shows, seja de dia ou à noite, ele costuma colocar óculos escuro. "Mas o Dodô não aparece sempre com óculos escuro? Ou é delírio meu?", escreveu um internauta. Outros zombaram do fato de Rodriguinho só se levantar na apresentação do amigo; "Pixote realmente levanta até morto".

Rodriguinho é detonado

Quem acompanhou o show do GG da Bahia, notou que em certo momento, Rodriguinho ficou em pé, próximo aos brothers, mas de braços cruzados. Momentos depois, ele sentou e 'curtiu' o restante da apresentação sem expressar qualquer sentimento.

Entre as centenas de comentários, os internautas escreveram sobre o desrespeito com Léo Santana: "Rodriguinho é muito amargurado, o cara sentado no show de LS". Uma fã do pagodeiro também opinou: "Eu acho o Rodriguinho um compositor e tanto, e sempre gostei das músicas. Mas sou sincera, ele é desrespeitoso."





Rodriguinho diz que Dodo foi de óculos escuros porque “não pode ter contato visual” com ele já que são “muito amigos”. #BBB24 pic.twitter.com/zgxW7zJwhv — POPTime (@siteptbr) January 18, 2024