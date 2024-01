Rodriguinho desdenha do show de Léo Santana e é detonado na web

O cantor Rodriguinho virou alvo de críticas na madrugada desta quinta-feira (18), após ignorar o show do Léo Santana na casa do 'BBB 24' e ficar sentado em quase toda a apresentação. Nas redes sociais, o nome do pagodeiro entrou no ranking de um dos assuntos mais comentados.



Quem acompanhou o show do GG da Bahia, notou que em certo momento, Rodriguinho ficou em pé, próximo aos brothers, mas de braços cruzados. Momentos depois, ele sentou e 'curtiu' o restante da apresentação sem expressar qualquer sentimento.



Em certo momento, Yasmin Brunet chegou a comentar a postura do cantor: "Cara, a galera toda se divertindo com o show do Léo Santana e ele [Rodriguinho] sentado o tempo todo, isso chega a ser desrespeitoso com os artistas", pontuou a modelo.



Entre as centenas de comentários, os internautas comentaram sobre o desrespeito com Léo Santana: "Rodriguinho é muito amargurado, o cara sentado no show de LS". Uma fã do pagodeiro também opinou: "Eu acho o Rodriguinho um compositor e tanto, e sempre gostei das músicas. Mas sou sincera, ele é desrespeitoso."



Desde as edições passadas, o respeito com os artistas sempre foi pauta na casa mais vigiada do Brasil, no entanto, este ano, quase todos os participantes aproveitam os shows, mas o único que sempre mostra insatisfação é o Rodriguinho. Na última festa em que teve a participação da cantora Ludmilla, o pagodeiro além de mostrar que não gostava da artista, fez comentários sobre as letras das músicas dela.







Durante show do Leo Santana no BBB, Rodriguinho fica sentado afastado. pic.twitter.com/13dk9gXSwl — Um Refrão ???? (@umrefrao_) January 18, 2024