Graciele Lacerda solta indireta para Amabylle Eiroa após escândalo

Estava tudo muito calmo no mundinho da família Camargo, até que Graciele Lacerda resolveu jogar uma indireta para a nora de Zezé Di Camargo, a arquiteta Amabylle Eiroa. Ocorre que a mulher do sertanejo compartilhou nas redes sociais que foi muito prejudicada financeiramente por conta de toda exposição causada pelas acusações de Amabylle, que divulgou publicamente que Graciele era a responsável pelo perfil falso de “Priscila Dantas”, que costumava atacar as mulheres da família.

“Fui muito prejudicada financeiramente. Porém, dei a volta por cima”, avisou ela, em uma clara mensagem à mulher de Igor Camargo, após ter perdido contratos por conta do escândalo provocado por Amabylle. Graciele também disse que conseguiu se reerguer mesmo toda “injustiça” que sofreu, além dos questionamentos em torno de sua índole e caráter.

Vale lembrar que, um dia antes do escândalo vir à tona, Graciele Lacerda havia acabado de lançar uma linha de produtos para cabelos assinada por ela. Contudo, após a grande repercussão da briga com Amabylle, a marca voltou atrás e rompeu o contrato, pois não queria mais associar sua imagem à Graciele.











Chumbo trocado

Vale destacar que, em uma entrevista ao “Domingo Espetacular”, da Record, Graciele Lacerda insinuou que, na verdade, seria Amabylle quem estaria por trás dos ataques realizados pelo perfil Priscila Dantas. Mas antes, ela se defendeu e explicou por que criou um perfil falso.

"Criei um perfil falso para me defender de acusações, porque estavam criando vários [perfis] para me atacar. Criei com o meu e-mail e meu endereço porque não tinha a intenção de sacanear ninguém. Só queria me defender, precisava falar", disse Graciele.

Depois, tirou seu nome da reta e revelou que tanto a sua equipe, como Amabylle tinham acesso à conta Priscila Dantas. "Todos da minha equipe tinham acesso, assim como as pessoas que conviviam comigo. A pessoa que me acusou de ter um fake tinha a senha, assim como a mãe dela... Ele era usado como uma forma de estratégia: para elogiar e defender os meus trabalhos. [...] Eu não tinha controle do que era feito ou falado. Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer", afirmou.