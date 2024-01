Luana Piovani ataca Wanessa Camargo e cita Dado Dolabella

Luana Piovani voltou a expor o quanto detesta o ex, Dado Dolabella, e desta vez, o ranço da apresentadora começou a respingar na atual namorada do ator, Wanessa Camargo, que está neste momento confinada no “BBB 24”.



Nas redes sociais, Luana compartilhou alguns textos que criticam, e muito, o fato de Wanessa se assustar com certos comportamentos do brother Davi, nos momentos em que ele costuma se impor. A reflexão compartilhada destaca que Wanessa se sente insegura com Davi dentro da casa mais vigiada do Brasil, mas do lado de fora do confinamento namora um “agressor de mulheres”.

"Por que Wanessa parece se assustar mais com o Davi do que com o Dado Dolabella?", questiona o texto, que também relembra uma das maiores polêmicas envolvendo a família Camargo, a separação dos pais da cantora, Zezé Di Camargo e Zilu. "Wanessa é também filha de um agressor. Zezé violentou Zilu de forma psicológica, moral e patrimonialmente. É impossível que isso não a atravesse de alguma forma", questiona a mensagem compartilhada por Piovani.

A mesma reflexão ainda diz o seguinte: “Davi é um homem negro, periférico. O estereótipo perfeito do homem raivoso e violento. Mesmo ele sendo 99% do tempo prestativo, educado, que cuida de si e dos outros, aos 21 anos”.

Dado Dolabella é detonado

Por fim, o texto alfineta Dado Dolabella: “Basta um deslize, uma demonstração de irresignação por se sentir injustiçado, julgado e sempre foco dos votos da casa e ele já oferece medo e insegurança. Até mesmo para uma mulher que vive com um agressor de mulheres e branco”.

E até insinua que Wanessa já tenha até sido agredida pelo atual companheiro. “Talvez a Wanessa sinta medo de uma potencial violência exatamente por saber o que ocorre quando um homem se ‘descontrola’. Talvez, por outro lado, ela viva uma relação de tranquilidade em sua vida privada, pois manipuladores fazem questão de em uma nova relação colocar esta mulher como sua salvadora. Ela pode acreditar que com ela é diferente, que ela o transformou. Importante, não cabe aqui qualquer julgamento pela conduta de Wanessa em sua vida pessoal, apenas a constatação de onde há manipulação”, diz outro trecho do texto.