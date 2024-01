BBB24: Segredo de Beatriz é descoberto, farsa é apontada e equipe dela reage

Farsa? Nesta quinta-feira (18), internautas descobriram que a vendedora do Brás, Beatriz Reis, já participou do programa do Faustão na Band. Os fãs acharam uma foto de julho de 2022 da sister com outras bailarinas. Os seguidores supõem que a moça tenha omitido essas informações para não falar aos companheiros que já teve contato com famosos.

No entanto, após a rápida repercussão, a equipe de Beatriz se pronunciou e explicou que ela não foi bailarina do Faustão. Na verdade, ela fez um teste, não foi selecionada, mas ficou muito feliz com a experiência.

Na web, o público acredita que Beatriz está fazendo um personagem para agradar as pessoas. “A Beatriz é puro personagem, finge que não sabe dançar, finge que não consegue nenhum artista. Amanda Meirelles 2.0”, escreveu uma pessoa. Outro seguidor chegou a comparar com o Davi:

“Essa galera ainda esconde muitas coisas, o Davi chora pobreza mas já vi fotos dele em lugares maravilhosos, em cidades maravilhosas então e por isso que hoje não acredito em mais ninguém”, opinou um fã. Uma telespectadora que gosta da Beatriz também mostrou desconfiança: “Eu amo a Beatriz, mas tenho pra mim que é um personagem a figura de pobre do Brás.

Pq os posts do Brás só começaram meses antes do BBB”.

Beatriz explode na web

Nesta semana, a vendedora e atriz Beatriz Reis, de 23 anos, foi a primeira participante do time Pipoca a alcançar a marca de um milhão de seguidores no Instagram. Vale ressaltar que a sister, é natural de Guarulhos, em São Paulo e quando entrou na casa mais vigiada do Brasil, tinha apenas 4 mil seguidores.