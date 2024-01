BBB 24 não supera o anterior em lentes de contatos dentais dos participantes

A edição deste ano do BBB começou e, apesar de prometer muito com os participantes, uma coisa não superou a edição anterior: as lentes de contatos dentais. No ano passado, o reality show foi praticamente uma referência no assunto, com brothers e Sisters, tanto do Camarote, quanto da Pipoca ostentando o sorriso “padrão”.

Dentre eles estão Key Alves, Fred Nicácio e Cézar Black. Muitos ex-BBBs também passaram pelo procedimento após o programa, como Larissa Santos e a campeã de 2021, Juliette Freire. Adriano Medrado, Técnico em Prótese Dentaria e CEO da Studio Art & Design, fala sobre essa nova tendência.

"Historicamente, a busca por um sorriso perfeito muitas vezes levou à preferência por lentes de contato dentais extremamente brancas. Influenciada por imagens de celebridades e figuras da mídia com sorrisos brilhantes e brancos, a sociedade enxergava esses sorrisos como o ideal de beleza e saúde oral. Por anos, o branco radiante foi o padrão de excelência em estética dental, com muitas pessoas optando por lentes de contato dentais que ofereciam o sorriso mais branco possível", começa ele.

"No entanto, nos últimos anos, tem ocorrido uma mudança significativa nas tendências estéticas dentais. Cada vez mais, as pessoas estão optando por uma aparência mais natural para seus dentes. Em vez de buscarem o branco mais puro, os pacientes agora preferem tons que se harmonizam melhor com a cor natural de seus dentes e que proporcionem uma aparência geral mais autêntica e atraente. Essa mudança pode ser atribuída a uma maior conscientização sobre as opções estéticas disponíveis, avanços na tecnologia dental que permitem resultados mais personalizados, e uma mudança na representação dos sorrisos na mídia e entre as celebridades", completa.

O que são lentes de contato dental?

Adriano diz que as lentes de contato dental são um tipo de faceta que são extremamente finas e são aplicadas na frente dos dentes para melhorar a aparência deles. De acordo com ele, elas podem ser usadas para corrigir uma variedade de questões estéticas, como dentes descoloridos, lascados, desalinhados ou com espaçamento irregular.

"A aplicação tradicional de lentes de contato dentais geralmente envolve algum grau de desgaste do dente. Isso é feito para garantir que a lente se encaixe corretamente e não faça o dente parecer maior ou mais volumoso do que o normal. No entanto, o desgaste é geralmente mínimo e é feito de forma a preservar o dente natural o quanto possível".



Recentemente, no entanto, foram desenvolvidas lentes de contato dentais sem a necessidade de desgaste. "Essas são chamadas de ‘lentes de contato dentais sem preparo’ ou ‘lentes no-prep’. Estas lentes são tão finas (cerca de 0,2 a 0,3 milímetros) que podem ser aplicadas diretamente aos dentes sem a necessidade de remoção do esmalte dental", destaca o especialista.

No entanto, vale a pena notar que as lentes de contato dentais sem preparo não são adequadas para todos os pacientes ou todas as situações. "Por exemplo, se os dentes do paciente já são relativamente grandes ou se protraem para fora, a adição de lentes sem preparo pode fazer com que pareçam ainda maiores ou mais volumosos. Além disso, essas lentes podem não ser capazes de corrigir descolorações severas ou outros problemas estéticos mais graves", elucida.