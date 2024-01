Cristina Mendonça, modelo internacional vem se destacando na Europa

A top model brasileira Cristina Mendonça, que estampou a capa da revista “Harper ‘s Bazaar” vive atualmente na Itália e vem se destacando no mercado da moda participando nas principais campanhas publicitarias e estampando grandes capas de revistas mundiais.



Cristina Mendonça também é madrinha da ONG Hyperskidsafrica, que atende 35 crianças e fica em Uganda, na África Oriental. Ainda operada, a modelo fez a divulgação da instituição na semana passada.

Artistas como Léo Santana e Ivete Sangalo também estão abraçando a causa e compartilhando vídeos das crianças do Hyperskidsafrica. Cristina faz videochamada com todos os meninos e diz que está realizada com tanto amor que está recebendo.



Ela promete visitar as crianças em setembro na África. “Ser madrinha e poder ajudar essas crianças está transformando minha vida. Foi minha missão com Deus e receber esse convite tão especial de crianças tão especiais me enche de alegria. Me sinto viva e com vontade de lutar todos os dias por melhorias para essas crianças. Ainda é só o começo quero conquistar muita coisa pra eles”, comenta.