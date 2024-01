Alicia X é flagrada ostentando boa forma em praia do RJ

Nesta sexta-feira, 19, a influencer e cantora, Alicia X, foi flagrada na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Alicia, que recentemente participou da última edição da "A Fazenda", mostrou sua boa forma nas areias carioca. A beldade atraiu olhares por onde passou.

Recentemente a coluna descobriu que Alicia vai lançar um feat com o cantor Kaio Viana, que vem a ser ex-namorado de Nathália Valente, que participou da mesma edição de "A Fazenda" que Alicia. Os dois catores foram vistos em um estúdio em São Paulo. O encontro foi para a gravação dessa nova faixa.

Alicia X foi a 8ª eliminada de "A Fazenda 15", na Record, e também descobriu que foi traída assim que deixou o confinamento. O relacionamento de cinco anos com o influenciador Cauê Fantin acabou após ela descobrir que o namorado ficou com uma amiga, enquanto ela estava no reality rural. Será que o feat com Kaio Viana tem relação com as sofrências dos dois?