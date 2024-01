Terra e Paixão: Atriz comenta luta de sua personagem contra o bullying

Aos 11 anos, Valentina Couto brilhou nos holofotes ao interpretar a cativante personagem Suzy em "Terra e Paixão". Sua atuação como uma das defensoras do personagem Cristian (Felipe Melquiades), vítima de bullying devido ao albinismo, na Escola Nieta Romilda, em Nova Primavera, conquistou o coração dos telespectadores.

Ao final da novela, Valentina se despede de Suzy, declarando ter cumprido seu dever com êxito. Através da trama, a atriz destaca que a mensagem anti-bullying foi transmitida de forma positiva, com todas as crianças se tornando amigas e os ataques a Cristian sendo erradicados.

"Foi maravilhoso interpretar Suzy em 'Terra e Paixão'. Uma experiência incrível, que me proporcionou amadurecimento profissional e convívio com atores e atrizes fantásticos. Já sinto saudades dessa família que foi 'Terra e Paixão'. Suzy é o retrato da dedicação em defesa do amigo contra o bullying, e levarei isso comigo", afirma Valentina.

Olhando para o futuro, a atriz e modelo já se prepara para novos desafios. Mantendo em segredo sua próxima obra teatral, Valentina também tem campanhas publicitárias em andamento. Na noite dest sexta-feira (19), ela se reuniu com parte do elenco no Bar do Golfe, na Barra da Tijuca, onde assistiram juntos ao último capítulo da novela, encerrando essa jornada marcante em "Terra e Paixão".