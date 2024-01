Pocah anuncia Bloco da Pocah com trio elétrico em São Paulo

Pocah anuncia que terá um bloco no Carnaval 2024, desfilando em São Paulo, na terça-feira de Carnaval, 13 de fevereiro. Após quatro anos em formato fechado, este é o primeiro ano em que a cantora comanda o "Bloco da Pocah" em trio elétrico.

"Carnaval é um espetáculo, uma verdadeira sinfonia de cores, pessoas, festas e culturas. Sempre fui admiradora dessa festa como foliã, mas agora, pela primeira vez, terei meu próprio trio para chamar de meu", conta a cantora.

A funkeira ainda adianta o que o público pode esperar do evento. "Haverá musas, participações especiais e até um evento de encerramento, o 'After da Pocah', que vai rolar na Audio, no mesmo dia. É a realização de um sonho, e posso adiantar que essa atmosfera de fantasia inspirará todo este projeto que é o Bloco da Pocah 2024".

Por fim, Pocah fala da expectativa para o grande dia. "Estou entusiasmada, tocada emocionalmente e, acima de tudo, realizada. É uma conquista que veio com dedicação, e posso garantir que o Bloco da Pocah veio para marcar presença e transformar São Paulo de uma maneira nunca antes vista. Aguardem!", revela a artista.

O Bloco da Pocah fará o trajeto do Ibirapuera, com concentração na Avenida Marquês de São Vicente, saindo entre 13h e 18h. Completando, o evento "After do Bloco da Pocah" acontece na Audio, das 19h às 05h, encerrando o dia com chave de ouro. Musas e atrações especiais serão anunciadas em breve.