BBB 24: Irmã de Nizam detona Thaís Fersoza ao vivo e gera climão

A madrugada desta segunda-feira (22) foi agitada para o ex-BBB Nizam Hayek. O brother deixou a casa do Big Brother Brasil, neste domingo (21), com 17,14% da média dos votos para ficar. E como de costume, participou do bate-papo com os apresentadores Thaís Fersoza e Ed Gama. No entanto, depois de expor as falas machistas do participante, a esposa do Michel Teló tomou uma invertida ao vivo pela irmã dele, Hanna.

Logo depois que a irmã de Nizam entrou por uma chamada de vídeo para prestar apoio, ela ressaltou que da mesma forma que Thaís Fersoza apontou os erros do brother dentro do reality, a apresentadora acabou fazendo o mesmo ao fazer uma brincadeira com um 'tique' do rapaz. "Ela tirou sarro do seu tique. Onde isso faz ela melhor do que você", disparou Hanna.













A moça continua o discurso: "Isso é uma coisa estrutural. A gente precisa que as pessoas apontem os nossos erros. A Thaís, na hora que tava te anunciando, ela puxou o seu tique. Ela tirou sarro do seu tique", apontou Hanna, visivelmente irritada. Por fim, ela alfinetou Thaís Fersoza e defendeu o irmão: "É uma desconstrução diária. Não é só machismo. É tudo! Ela apontou uma falha em você do mesmo jeito que você apontou uma falha em outra pessoa. A gente tem que se desconstruir todos os dias", finalizou.

Após as falas de Hanna, Ed Gama encerrou a entrevista com a irmã de Nizam. Na sequência, Thaís aproveitou para se desculpar com o participante e explicou a brincadeira que fez. "A gente não está aqui para julgar ninguém. A gente está aqui para mostrar, assim como ela mostrou, um erro, uma falha. A gente está aqui para mostrar situações que aconteceram. Logo no início do programa a gente estava, sim, brincando".

Thaís Fersoza explica que era uma brincadeira que ela fazia com todos e se desculpa: "Falamos de arrepiar, que você ficou nervoso, aí você começou a fazer um tique. Você não estava aqui na hora, a gente estava anunciando. Antes de você entrar, a gente sempre faz uma brincadeira com coisas que aconteceram na casa. Se te ofendeu, desculpa. Era uma brincadeira que a gente faz com todos", finalizou a apresentadora.