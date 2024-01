Torcida do Flamengo faz chacota com Militão por causa de Karoline Lima

Neste domingo (21), o Flamengo jogou contra o Philadelphia Union no Al Lang Stadium, em São Petersburgo, na Flórida. Porém, queridos leitores, um momento inusitado chamou a atenção no amistoso. Alguns torcedores criaram um "grito da torcida" provocativa ao jogador Éder Militão, zagueiro do Real Madrid.

Pra quem não está entendendo, a coluna Mariana Morais vai te explicar. Desde o final do ano, a influenciadora Karoline Lima, ex do Éder, está vivendo um romance com o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira. E após a última partida em que o atleta dedicou o gol a loira, os torcedores criaram uma "música": “Ô Militão, como é que é? O Leo Pereira tá pegando a tua mulher!”, cantou a torcida do rubro-negro.

Vale ressaltar que, a torcida fez a música após a influenciadora Karoline Lima dar sinais de que o romance com o jogador Léo Pereira, do Flamengo, está ficando sério. Isso porque, a loira publicou em seu perfil no Instagram vestida com a blusa do Flamengo e torcendo para o time carioca. No dia, em dois minutos de partida do Campeonato Carioca, Léo Pereira fez o primeiro gol da partida.

Contudo, o perfil oficial do Flamengo compartilhou o vídeo do jogador fazendo o coração e escreveu a legenda: "Para quem será que foi?", e a mãe da Cecília respondeu a postagem: "Haverá sinais". Apesar da brincadeira feita pela torcida, nenhum dos três envolvidos comentou sobre o assunto.

Karoline Lima ficou conhecida após se casar com o jogador Éder Militão, zagueiro da Seleção Brasileira e atleta do Real Madrid. Com ele, a influenciadora teve sua única filha, a Cecília, de apenas um ano e meio. Depois de muitos conflitos na internet, atualmente, os dois têm uma boa relação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)