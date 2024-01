BBB 24: Alane traça plano para fazer Rodriguinho desistir do jogo

A indiferença do cantor Rodriguinho dentro do jogo na casa do "BBB 24" têm começado a incomodar alguns brothers. Nesta segunda-feira (22), a bailarina Alane desabafou com a cantora Wanessa Camargo sobre as recentes falas do pagodeiro a respeito da competição por um milhão e meio.

A filha do Zezé Di Camargo começou defendendo Rodriguinho "nosso rabugentinho" e Alane rebateu: ""Não é rabugentinho sabe. Eu lutei muito pra tá aqui, eu sou do Belém do Pará, sabe? Depois de passar por 50 milhões de seletivas, ouvir de uma pessoa que tanto faz tá aqui, que dorme, que fala 'ain e eu receber o monstro eu aperto o botão' porque tá aqui então?".

Depois de um tempo, Alane foi conversar com Deniziane e com Beatriz sobre o Rodriguinho. Nitidamente indignada, Alane afirmou que se conseguir o anjo, colocará o brother no monstro. ""Vou falar assim: você vai ficar em pé ali ou vai apertar o botão? Você não aguenta, né?", declarou a jovem.

Na web, internautas estão torcendo para que Alane ganhe o anjo: "O Brasil esperando por esse fecho da Queen. Vai grandona Alane", apoiou um seguidor. "Vou até acender uma vela e fazer uma oração pra essa mulher ganhar o anjo", escreveu outra fã. "Nunca quis tanto que alguém ganhasse o anjo. Amei", afirmou outra internauta.

Rodriguinho desdenha do jogo

Antes mesmo da influenciadora Vanessa Lopes desistir do "BBB 24", Rodriguinho já havia deixado claro que abandonaria a competição caso ganhasse o monstro. Em certo momento, afirmou que não faz questão de se esforçar em uma prova para ganhar um carro, pois já tem um. Desta vez, Alane viu o cantor afirmando que apertaria o botão de desistência caso ganhe o castigo do Monstro. Em conversa com MC Bin Laden, Yasmin Brunet e Pitel, o cantor disse que "não foi para isso" para o programa.

