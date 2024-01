Cantora Dillyene lança seu quinto single "Empinada" e diz todo mundo vai se identificar

Este quinto titulo, é um pop dançante e envolvente que promete ser a nova sensação do verão brasileiro e do mundo. Entre o Rio de Janeiro e Paris, Dillyene se destaca no cenário musical por sua capacidade de auto-produzir seus projetos com uma autenticidade rara. Chamando carinhosamente seus fãs de "Dillycias", a artista tem se consolidado como uma voz influente na música pop.



A Artista declara “Empinada é mais do que apenas uma canção, é um ritmo irresistível, e a música desafia os padrões. Tudo nessa vida é financiado", canta Dillyene, em uma alusão ao custo da liberdade e à necessidade de assumir o controle da própria vida. A letra da canção transmite uma mensagem poderosa sobre a importância de ser verdadeiro consigo mesmo e de não se deixar abalar pelas opiniões alheias. "O que faço da minha raba é problema meu", declara Dillyene, numa afirmação de independência e autoconfiança”.

Na semana de lançamento de "Empinada", Dillyene estará em uma série de programas e entrevistas para promover seu novo trabalho, incluindo aparições em tv, podcasts e rádio. Cada apresentação promete ser uma explosão de energia e carisma, marcas registradas da artista.

Além de ser um sucesso garantido nas baladas, "Empinada" é um hino para todos aqueles

que buscam viver suas vidas com autenticidade e alegria. Com esta música, Dillyene não apenas

solidifica sua posição no mundo da música, mas também oferece um convite empolgante para que todos se juntem a ela nessa jornada de autoexpressão e celebração da vida.



"Empinei geral aí, pra falar tem que pagar", Dillyene encerra a música, deixando claro que sua arte é um reflexo de sua personalidade forte e independente. À medida que a música se espalha pelo mundo, uma coisa é certa: "Empinada" é um marco no caminho já brilhante de Dillyene e uma promessa de mais sucessos por vir.