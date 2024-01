Deolane Bezerra se embeleza pelas mãos da maquiadora Priscilla Penteado

Em sua passagem por Orlando-FL, Deolane Bezerra foi conhecer o efeito "pele blindada ", marca registrada da beauty specialist brasileira Priscilla Penteado, que assina a make e o cabelo de várias celebridades que moram ou estão de passagem pela Flórida. Priscilla Penteado é uma maquiadora e cabeleireira brasileira que alcançou o sucesso nos EUA mudar para Orlando na Flórida há 5 anos.

Sua habilidade em trabalhar com diferentes tipos de pele, com destaque para peles maduras e peles blindadas, a tornaram uma profissional reconhecida no ramo da beleza.

Sua paixão pela beleza e seu compromisso com a excelência fizeram com que se destacasse no competitivo mercado de beleza dos EUA. A especialista ficou conhecida entre as celebridades que moram ou visitam a Flórida pela técnica exclusiva que desenvolveu na maquiagem ao entregar para suas clientes uma "pele blindada ".