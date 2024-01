Bruna Marquezine e João Guilherme são flagrados aos beijos em festa

Ao que tudo indica, o romance entre Bruna Marquezine e o ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo, anda firme e bem forte. Depois de serem vistos no maior clima de romance durante viagem a Fernando de Noronha, os dois foram flagrados juntos trocando muitos beijos no after dos "Ensaios da Anitta", que aconteceu neste final de semana, no Rio de Janeiro.

Segundo informações do jornalista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, os dois beijaram muito durante a festa pós-show, que aconteceu no Rio Beach Club, na Zona Sul carioca. Além disso, eles chamaram bastante a atenção, pois não teriam se desgrudado a noite toda.

O evento contou com cerca de 100 convidados e o uso de celular foi proibido. Além de Bruna Marquezine e João Guilherme, diversos artistas também compareceram ao after, como Mc Daniel, Pocah, Juliano Floss, Pedro Sampaio, MC Rebeca, L7, Lexa e entre outros.

As especulações em torno do envolvimento de Bruna Marquezine e João Guilherme não são de agora. Inclusive, em meados do ano passado, João foi visto curtindo a festa junina da atriz, no Rio. O evento reuniu seletos convidados e reforçou os burburinhos sobre o possível affair entre os dois. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou publicamente sobre o affair.











João Guilherme pivô de briga com Enzo

João Guilherme vem sendo apontado como o pivô da briga entre Bruna Marquezine e o ex-affair dela, Enzo Celulari. Segundo Daniel Nascimento, a atriz teria discutido com o filho de Claudia Raia e Edson Celulari, após vazar a foto em clima de intimidade com João em Fernando de Noronha.

O impasse teria acontecido porque os dois teriam tido uma recaída recentemente. A treta entre Bruna e Enzo teria resultado no unfollow que a atriz e os melhores amigos dela deram no rapaz nas redes sociais.