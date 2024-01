BBB 24: Davi se revolta com críticas a banquetes e detona brothers

Na noite desta segunda-feira (22), aconteceu a dinâmica "Sincerão" no "BBB 24" e, como sempre, os brothers repercutiram as críticas após o ao vivo. E quem se revoltou, desta vez, foi o participante Davi Brito. O baiano foi pauta durante a dinâmica, por conta da mesa farta de comidas que faz aos colegas de confinamento desde o início do programa.

No entanto, após o Luigi afirmar que o Davi deveria estar no lugar dele no paredão, pois o rapaz desperdiçava comida, principalmente na Xepa, o baiano ficou revoltado. "Eu não entendi. Chegou na mesa todo mundo bateu palma, ninguém chegou e falou que 'estava muito', quando chegou todo mundo bateu palma e comeu a comida", disparou Davi.

E quem não gostou nada foi a influenciadora Yasmin Brunet. A loira perdeu a paciência depois de pedir calma ao brother e como ele não parou de falar, ela resolveu gritar: "É o sincerão cara, é pra falar de alguém", disse a modelo. E Davi Brito respondeu: "Calma, eu não estou gritando com você".

Ainda durante o debate, o motorista de aplicativo questionou os colegas de confinamento sobre estragar comida: "Como é que ele [Luigi] fala que eu estraguei comida? Nunca vi ninguém na Xepa passar fome. Eu quero provas, quero que bote na minha cara", afirmou Davi.

Repercussão

Na web, os internautas saíram em defesa do baiano: "Na hora de comer, todo mundo amou e elogiou, agora viraram a cara. Judas fez escola", afirmou um seguidor. Outros telespectadores compararam a falta de paciência de Yasmin Brunet com ele, enquanto com Rodriguinho, que a questiona sobre a quantidade que come, o tratamento é bem diferente. "Yasmin fica grandona em cima dele, mas pro Rodriguinho não né", opinou um seguidor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gina Indelicada (@ginaindelicada)