Ângela Bismarchi lança palestra motivacional

Ângela Bismarchi está lançando uma palestra motivacional para compartilhar com outras mulheres os desafios e as reviravoltas que a sua vida teve. Após passar por diversos dramas no pessoal, como a perda de sua irmã num suicídio, a morte de seu único filho e enfrentar uma depressão, Ângela encontrou na fé uma nova direção para sua vida.

Sua jornada é marcada por momentos de dor, mas também de superação e renovação. "Agora, como Doutora em Teologia, com o curso de Psicanálise, me sinto preparada para passar adiante todo o aprendizado que a vida me proporcionou. Minha fé me transformou, e me sinto pronta para ser uma fonte de inspiração e esperança para todos aqueles que também enfrentam desafios em suas vidas.", disse Ângela que lança em 2024 sua palestra motivacional "De frente com a dor: A redenção de Ângela Bismarchi".

"Redenção é redimir, libertação, reabilitação, reparo, salvação. É resgatar! Estou pronta para rodar o Brasil e quem sabe o mundo com meu testemunho de superação ", disse Ângela Bismarchi.