Bárbara Labres se apresenta em Brasília nesta sexta

A DJ mais famosa do Brasil Bárbara Labres desembarca em Brasília nesta sexta (27), no Contexto Bar, que fica localizado no Lago Sul. O evento tem início às 22h e contará com um line-up poderoso com os DJ’s Junqueira, DJ Nika, Daniel Futuro, Mateus Valerio e Caio Hotdog.



Desde que iniciou sua carreira em 2012, Bárbara já emplacou inúmeros sucessos e destaca-se por seu pioneirismo em abrir as portas para as mulheres DJs no funk. Dona do hit "Hoje é Rave", ao lado de MC WM, a DJ é a queridinha dos famosos, tendo como amizade o jogador de futebol Neymar e vários globais, hoje ela acumula mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, e mais de 20 milhões de views no YouTube.

Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$70.

Baile da Bárbara Labres

Quando: Sexta 26 de Janeiro

Onde: Contexto Bar - SCES Trecho 2, Cj. 26/27 lotes 02A 02B - Clube Cota Mil

Horário: 22h

Ingressos: a partir de R$70

Vendas on-line:



https://www.digitalingressos.com.br/event/EVT_9C5E0D541F9D621A?fbclid=PAAaYeQFJ4KKaoVtl2k1vtPdsAekc6loMunU_-kw1L2c9qJC7rGJIxUyPbtNw

Classificação: 18 anos