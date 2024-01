Com 126 cm de quadril, influencer braziliense recria ensaio de Kim Kardashian

Após o post publicado no seu Instagram, Vanessa foi convidada por um restaurante em Amsterdam para ser garçonete durante uma temporada e servir os cliente divertidamente. ‘Os clientes serão servidos com as taças equilibradas no meu bumbum. Gostei da proposta e vou analisar com carinho, pois o valor da proposta é muito sedutora’, disse Vanessa Ataides.



Na imagem, a modelo aparece com uma taça de champanhe no bumbum. A foto reproduz a capa da Paper Magazine, de 2014, protagonizada pela empresária, influencer e socialite Kim Kardashian