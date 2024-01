Atores Théo Medon e Lorena Queiroz embarcam juntos para a Disney

Ainda em clima de férias, Théo Medon e Lorena Queiroz estão prestes a viver uma experiência única: juntos, eles embarcarão em uma viagem mágica para a Disney, em Orlando, ao lado de suas famílias. Empolgados e ansiosos, eles compartilham detalhes dos preparativos e da amizade que os mantém cada vez mais próximos.



Para Théo, que visita a Disney pela primeira vez, a viagem é a realização de um sonho. “Tenho certeza que é um lugar mágico. Não vejo a hora de estar curtindo aquelas montanhas russas, tirar fotos com os personagens, assistir aos desfiles...", idealiza. "Estou animadíssimo! Feliz demais por dividir esse momento com a minha família. Para falar a verdade, a ficha ainda não caiu, rs, mas estou muito empolgado com toda a nossa preparação", revelou ele, que embarcará com sua mãe, Simone, seu pai, Moab, e a irmã, Lara.

Já Lorena, que vai desembarcar nos parques de Orlando pela quarta vez, garante que a viagem é sempre mágica. “Estou muito ansiosa! Posso ir mil vezes e sempre vou ter esse mesmo sentimento, é sempre uma viagem muito especial. Agora, com a companhia do Théo, fica mais divertido ainda”, conta a jovem estrela, que vai viajar com o irmão, Enrico, a mãe, Gabi, e seus avós maternos.

De longa data, a amizade entre os atores ganhou ainda mais força em 2023, quando Lorena lançou o single “Crush” e teve a participação de Théo em seu clipe. Agora, eles estão animados para explorar o universo mágico da Disney. “Já viajamos juntos a trabalho, mas essa vai ser a primeira vez que vamos curtir férias juntos. Estar com uma amiga tão especial como a Lorena vai deixar tudo mais divertido ainda", conta Théo.

Entre as atrações que não poderão faltar na programação da dupla, estão as montanhas russas. “Eu quero muito conhecer o mundo do Harry Potter no Parque da Universal, comprar minha varinha, conhecer Hogwarts e ir na montanha russa do Hagrid”, adianta Théo, que destaca ainda o item essencial de sua bagagem. “Sem dúvidas vou levar a camisa do meu time de coração, o Vasco da Gama”, brinca o ator. “Eu quero muito levar o Théo em uma montanha russa radical, porque eu sei que ele é medroso, então quero ver se ele vai ter coragem de encarar de verdade”, emenda Lorena.

Fortes influenciadores nas redes sociais, tanto Lorena como Théo pretendem dividir toda a experiência com seus seguidores. "Quero que meus seguidores se sintam parte da viagem. Quero compartilhar tudo, desde a chegada em Orlando, o hotel, o dia de compras e, principalmente, os dias de parque, as coisas boas e os perrengues, tudo isso com o bom humor que vocês já estão acostumados", avisa Théo.

Para ambos os atores, a experiência, além de mágica, pode ser inspiradora. “Acho que toda experiência é capaz de inspirar meu trabalho como atriz”, avalia Lorena. “Estar em um ambiente cheio de referências de filmes, personagens e momentos marcantes para o audiovisual já é muito inspirador para quem não é artista, sendo da área, isso se torna mais emocionante. Tem personagens que me inspiro, que sonho em um dia fazer, e ver todo esse encanto da Disney de perto, sem dúvidas, vai me engajar a continuar buscando tudo que sonho um dia para mim", opina Théo.