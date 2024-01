Hugo e Guilherme e Felipe Amorim se apresentam no Festival Por do Sol no Gama

Hugo e Guilherme, uma das duplas mais executadas do Brasil prometem sacudir o Festival Por do Sol que acontece no dia 24 de Março no Gama/DF.



Cantores como Hugo e Guilherme, Felipe Amorim, Kamila 10 e DJ Calixto se apresentam no Festival Por do Sol que acontece no Gama/DF. O evento com forte influência do sertanejo mesclado com pagode, funk e forró ocorre no dia 24 de março, a partir das 15h.

O evento acontece no Estádio Bezerrão, os ingressos já estão à venda pelo site popingressos.com e variam de R$ 55 a R$ 140 a depender da área, que são elas VIP, FrontStage e Camarote.