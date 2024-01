Davi Kneip, do hit "SentaDONA", promete surpresa e um show inesquecível no Planeta Atlântida

Faltando poucos dias para a 27ª edição para começar o maior festival de música do Sul, o Planeta Atlântida, que acontece nos dias 2 e 3 de fevereiro, em Xangri-Lá, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Davi Kneip, uma das atrações do evento, não esconde a empolgação de participar do evento.

"Eu fiquei muito feliz de tocar no Planeta Atlântida. É uma honra participar do maior evento do Rio Grande do Sul e um dos maiores eventos do Brasil. A minha expectativa para ele é altíssima. Já estou ansioso", comenta.

Davi, que é cantor e DJ, um dos maiores nomes do funk e dono do hit SentaDona, promete surpresas. "Estou preparando um show de luzes, com música incrível, e um set impecável para deixar a galera dançando o tempo todo. A surpresa vai ser o nosso show de luzes, juntamente com o balé e tudo sincronizado", finaliza.