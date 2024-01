Maria Volpe brilha na estreia de "Nosso Lar 2 – Os Mensageiros" nos cinemas

Maria Volpe, que recentemente celebrou seus 11 anos no palco como protagonista do espetáculo musical “Matilda”, agora estreia no tão aguardado longa-metragem do ano, "Nosso Lar 2: Os Mensageiros". Eela se une a um elenco estelar, que inclui Edson Celulari, Renato Prieto, Mouhamed Harfouch, Felipe De Carolis, Fernanda Rodrigues, Julianne Trevisol, Letícia Braga, Thales Miranda, Rafa Sieg, Vanessa Gerbeli, Othon Bastos, e outros renomados artistas.

Sobre a ansiedade da estreia, Maria compartilha: "A expectativa é imensa. Nos dedicamos intensamente durante as filmagens, e me envolvi profundamente nessa história, do começo ao fim. Agora, ver a obra finalizada é emocionante! Tive a sorte de ser dirigida por Wagner de Assis e atuar ao lado de um elenco brilhante. Estou também curiosa pelos efeitos especiais. Quando gravei, tinha 9 anos, agora, com 11, embora pareça pouco tempo, mudamos bastante. Estou ansiosa para me ver atuando no filme", confessa a atriz.

Em "Nosso Lar 2 – Os Mensageiros", Maria interpreta a personagem Marieta, filha de Isabel (Julianne Trevisol) e Isidoro (Mouhamed Harfouch), irmã de Joaninha (Leticia Braga) e Thales Miranda (Joãozinho). O filme, baseado na obra "Os Mensageiros" (1944), psicografado pelo médium Chico Xavier sob a influência do espírito André Luiz, chega nesta quinta-feira (25) aos cinemas de todo o Brasil.