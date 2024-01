Day Mesquita explora a psique humana em nova série

Dona de uma carreira versátil que passou por personagens como a advogada Stela da divertida novela “Cheias de Charme”, da Globo, até suas marcas deixadas em tramas bastante densas, como no caso da protagonista Poderosa/Angélica de "Amor Sem Igual", da Record, Day Mesquita já tem pela frente novo desafio — e que desafio!

A série em questão, provisoriamente intitulada "Caminhos", adentra o universo da psicanálise e é concebida pela psicanalista Angela Sirino. Em um formato que lembra sessões de terapia, cada episódio se baseia nas experiências do consultório da profissional, proporcionando uma perspectiva singular e sensível que aborda não apenas transtornos psicológicos, mas também as cicatrizes de vivências traumáticas.

Day, que recebeu o novo papel com entusiasmo, revelou que assumirá a personagem principal no primeiro episódio, onde dará vida a uma jovem com surtos psicóticos e traços de esquizofrenia. “Foi realmente um mega desafio! Não só pela complexidade da personagem, mas também porque tive pouco tempo de preparação antes de iniciarmos as gravações. Busquei mergulhar ao máximo nesse universo no tempo que tive e buscar referências que pudessem me ajudar no processo", disse a atriz.

"Conversar com a Angela Sirino, psicanalista, me ajudou demais! Ela trouxe não só a vivência dela sobre os casos que atendeu, o que me trouxe muitas imagens e sensações que me enriqueceram no processo, mas também me explicou e me orientou muito sobre os surtos psicóticos, os traços de esquizofrenia que a minha personagem apresentava, os gatilhos que faziam ela acessar esses lugares… me direcionando também mais nessa parte de conhecer, mesmo... entender mais sobre a condição que ela tinha”, comenta Day.

A trama, que tem seus episódios projetados para serem histórias independentes, cada um oferecendo um vislumbre dos desafios enfrentados por indivíduos em suas jornadas terapêuticas, está atualmente em processo de negociação para sua distribuição em plataformas de streaming.