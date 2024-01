BBB 24: Davi é perseguido por Yasmin e Wanessa; Web aponta racismo

A cantora Wanessa Camargo e a influenciadora Yasmin Brunet estão entre os assuntos mais comentados na internet, na manhã desta sexta-feira (26). O motivo? As duas passaram toda a noite reclamando e criando teorias contra o brother Davi Brito, no "BBB 24". O incômodo foi tão grande que as duas tentaram armar para expulsar o rapaz do quarto em que elas iriam dormir.

"Não, Wanessa, por favor. Vamos ficar no Magia. Magia é o nosso quarto, ele que tem que sair de lá. A gente não vai sair", afirmou Yasmin Brunet à Wanessa. "Ele não vai sair de lá", rebate a cantora. "Então a Cunhã [Isabelle] sai de lá. Eu vou conversar com ela, vou falar: 'olha só, todo mundo aqui está com um problema pessoal com seu amigo, ninguém quer ele aqui", descreve Yasmin. "Você não vai fazer isso", dispara Rodriguinho. "Lógico que vou", decreta a sister. "Você vai acabar com a casa", alertou o músico.

Em seguida, as duas foram para o quarto conversar com os brothers para promover mudanças nos quartos e, rapidamente, Marcus entendeu a jogada e sinalizou: "Gente, eu acho um pouco delicado esse negócio de ficar meio que fazendo o menino se sentir como se estivesse na casa dos outros. Ele é tão participante quanto todo mundo", afirmou. "Por isso que a gente não pode falar para ele sair do quarto", justifica Wanessa.

Logo após esse momento, as sisters convocaram uma reunião do quarto magia, porque estavam incomodadas com uma cama sobrando no quarto gnomo, enquanto tinha gente dormindo no chão. Entretanto, mesmo sabendo da movimentação, Davi não tomou a iniciativa de sair do quarto. Assim, Wanessa e as meninas resolveram fazer um revezamento e a cantora se deitou no quarto Gnomo, longe de Davi.









Repercussão



As falas de Wanessa Camargo e Yasmin Brunet levantam a hastag "racismo" na rede "X", antigo Twitter. As sisters passaram horas reclamando da forma como Davi Brito fala, afirmaram que ele tem traços de uma pessoa manipuladora e que sentem medo do baiano.

Um seguidor opinou nas redes: "São tantas colocações sem cabimento, sem sentido algum, destilando falsas acusações sobre o Davi e envolvendo assuntos sérios, que chega a ser vergonhoso assistir ao que está sendo disseminado", comentou.

Um internauta também recortou outro trecho em que a modelo e a cantora conversavam que sempre tiveram problemas pessoais com o motorista de aplicativo. "Essa cena demonstra nitidamente o racismo e o elitismo dessas duas aí. O que o Davi fez tanto pra essa Yasmim pra ele dizer isso e dessa forma?", questionou.

Yasmin sobre o Davi: "Vms ficar no magia, é o nosso quarto! ELE q tem q sair de lá! Vou conversar c a Isabelle e falar olha só, td mundo tá c problema pessoal c seu amigo, ngm qr ele aq"



gnt, só fico imaginando a mãe do davi assitindo isso... q terror, que dor ver isso!#BBB24 pic.twitter.com/PqYRqbTcVT — any ???? · ???? (@anysayyy) January 26, 2024

Essa cena demonstra nitidamente o racismo e o elitismo dessas duas aí. O que o Davi fez tanto pra essa Yasmim pra ele dizer isso e dessa forma? Wanessa é outra que desumanizou ele inúmeras vezes. Tá aí pra quem quiser ver. pic.twitter.com/sGZ7N0H0ao — Jonas Di Andrade (@jonasdiandrade) January 26, 2024