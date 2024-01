BBB 24: MC Bin Laden joga sujo para prejudicar Isabelle e Davi

O líder da semana na casa do "BBB 24", MC Bin Laden, após passar a madrugada toda pensando em estratégias para prejudicar o brother de confinamento, Davi Brito, conseguiu colocar em prática uma de suas ideias. No entanto, o tiro saiu pela culatra.

Durante uma conversa com Wanessa Camargo e Yasmin Brunet, o funkeiro afirmou que usaria o poder do líder para despertar Isabelle e Davi mais cedo. O objetivo, segundo ele, era deixar os dois cansados para não conseguirem vencer a disputa pelo anjo da semana. Bin Laden ainda orientou as aliadas a não dormirem naquele momento, pois acionaria o alarme assim que Davi deitasse.

Enquanto pensava na estratégia, ele citou Beatriz, Giovanna e Michel, e concluiu: "São pessoas que talvez podem dar o Anjo para o Davi e para a cunhã, e são pessoas que têm sono leve. Se eu jogar aquele bagulho de despertar a casa após o Raio-X, eu acordo eles, então eles vão para a prova meio sonolentos", disse o funkeiro.

Contudo, o MC cumpriu o que havia falado e logo depois que Isabelle e Davi adormeceram, o brother acionou o despertador e ficou observando como eles reagiram. No entanto, nenhum dos dois acordou. Na web, Bin Laden virou chacota entre os internautas, devido ao seu plano falho.



"O homi tá acostumado a dormir com os trios elétricos de Salvador a todo vapor, vai se importunar com campainha?", zombou um seguidor. "Ele tá se achando o super jogador e dando um tiro no próprio pé", afirmou uma telespectadora. "A Isabelle acostumada com o som da batucada do Garantido e o Davi com os trio elétricos", brincou outra internauta.

???? SUJO: Momento em que Bin Laden tocou o despertador hoje de manhã, na tentativa de atrapalhar o sono da Isabelle e Davi, para eles não irem bem na Prova do Anjo!#BBB24 | #TeamIsabellepic.twitter.com/dFD3Cgb0Z5 — PORTAL ISABELLE NOGUEIRA ???? (@portalisabelle) January 26, 2024

