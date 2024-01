Harmonização dos glúteos vira febre entre famosas para o Carnaval

Inúmeras pessoas almejam ter um bumbum volumoso e sem celulite, principalmente entre as musas e rainhas de bateria do Carnaval. Com isso, a Dra Silvana Ferreira, biomédica especialista em harmonização corporal, fala sobre os principais procedimentos realizados na região dos glúteos e que viraram sucesso entre as celebridades na hora de ostentar um bumbum impecável na folia.



De acordo com a especialista, para fazer a harmonização nos glúteos primeiramente é preciso observar se o paciente tem flacidez muscular e flacidez tissular. “Caso o paciente tenha flacidez muscular, temos que tratar justamente para termos tonificação naquela região. E como que eu vou tratar? Com aminoácidos específicos para aquela região, onde vai ser aplicado pontuais. Logo após a aplicação desse aminoácido, eu preciso enviar um estímulo para o músculo. Por que? Se eu não enviar um estímulo na musculatura, meu corpo, que é inteligente, vai entender que aqueles aminoácidos pode usar como fonte de energia, ATPs”, explica Dra Silvana.

O tratamento já foi testado por nomes como Jojo Todynho, Deolane Bezerra, Bruna Marquezine, Virginia Fonseca, Claudia Raia, Gretchen, Grazi Massafera, Carolina Ferraz e Gabi Martins e virou febre entre as celebridades.

“Temos também um tratamento para flacidez tisular, justamente para tratar a qualidade da pele, celulite, deixando contornos na região do glúteo e volumização. Quais são esses ativos que eu posso trabalhar? Biotimuladores e hidroxopatita de cálcio”, diz a profissional.

Segundo a Dra, a hidroxiapatita de cálcio é composta principalmente de fosfato e cálcio, que são capazes de auxiliar na liberação de mediadores celulares para estimular a formação proteica. Sendo assim, contribui para uma maior firmeza cutânea, melhorando o contorno.

“A aplicação da hidroxiapatita de cálcio no glúteo é um procedimento utilizado e considerado para rejuvenescer essa área, especialmente em relação às celulites ou pequenas irregularidades que podem se formar no glúteo das mulheres e homens também. É amplamente utilizada por ser uma opção eficaz para aumentar o volume, proporcionando resultados visíveis já após a sessão”, explica a biomédica.

De acordo com a especialista, a aplicação de hidroxiapatita de cálcio não se restringe apenas à região dos glúteos, sendo um procedimento realizado também em outras partes do corpo, como o rosto, braços, pernas e entre outros. Durante 12 meses, estimula a hidratação da área, trazendo colágeno, elastina e ácido hialurônico.

“Além desse procedimento, também temos o preenchimento de glúteos com ácido hialurônico, que permite realizar tanto pequenos quanto os grandes aumentos de volume no glúteo. A recuperação em ambos os casos tende a ser semelhante e rápida. Uma vez realizado, o ácido hialurônico injetado estimula a produção de colágeno na região, proporcionando elevação, volume e sustentação. O ácido hialurônico fica ali na região por seis meses, dependendo da marca, até nove meses”, explicou.

Silvana explica que tanto o bioestimulador hidroxiapatita de cálcio, ácido hialurônico e aminoácidos, eles trabalham em conjunto, e podem ser realizados os três ao mesmo tempo. “Primeiro você realiza aminoácido na flacidez muscular. Após realizar com o estímulo, você entra com a aplicação do bioestimulador, que é a hidroxiapatita de cálcio e, para finalizar, o ácido hialurônico. Os três conversam, os três têm resposta juntos”, disse.