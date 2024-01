Médico de Vanessa Lopes rompe silêncio sobre estado de saúde da ex-BBB

Após muitas especulações sobre como está a influenciadora Vanessa Lopes depois de desistir do "BBB 24", os administradores do perfil oficial da tiktoker postaram, na tarde desta sexta-feira (26), um boletim médico afirmando que ela está recebendo tratamento psiquiátrico em domicílio.

"A paciente Vanessa Lopes Ramalho encontra-se sob meus cuidados médicos, em tratamento psiquiátrico, em domicílio dos pais, acompanhada pelos mesmos 24h por dia. Faz avaliação médica psiquiátrica diária, com boa evolução até o momento, necessitando ficar afastada das atividades de trabalho e pelo quadro apresentado no momento, tem bom prognóstico.

O boletim médico assinado pelo Dr Antônio Geraldo afirma que alguns exames complementares foram pedidos e que as evoluções serão passadas para os pais e à paciente. "Foram solicitados exames complementares para avaliação clínica completa. Tais quadros necessitam também de apoio público, privacidade e empatia com a paciente e seus familiares. O boletim médico será entregue aos pais e à paciente sempre que tenhamos evolução no quadro."

Especulações



Na última quarta-feira (24), tinha vindo à tona que a influenciadora Vanessa Lopes teria rompido sociedade com os pais, Alisson Ramalho e Liziane Lopes. Inclusive, as informações apontavam que a jovem teria saído de casa para morar com a dançarina e amiga, Maria Clara.

O jornalista Alessandro Lo-Bianco contou no programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, que desde nova Vanessa Lopes era tratada como um "produto" pelo pai, Alisson. Ainda de acordo com o colunista, o desejo de entrar no "Big Brother Brasil 24" era mais dele do que dela. No entanto, a situação teria ficado pesada após a jovem apertar o botão da desistência. Ao sair do programa e encontrar os pais, a tiktoker, que estava precisando de acolhimento, apoio emocional e psicológico, teria sido bombardeada, pois o empresário ficou insatisfeito com as atitudes da filha dentro do reality.

No entanto, parece que apesar de Vanessa Lopes ter excluído as fotos ao lado dos pais do Instagram, a mesma ainda permanece em casa sob cuidados médicos. Vale ressaltar que, até o momento, a influenciadora não apareceu nas redes sociais. Apenas o pai, Alisson Ramalho, que se pronunciou e negou todas as notícias envolvendo uma suposta briga de família.