Carnaval: Belo tem agenda lotada com 13 shows em seis dias

Carnaval chegando e a coluna Mariana Morais aproveitou para bater um papo com o cantor Belo sobre a preparação para a época mais esperada do ano. Com uma agenda lotada de shows, o pagodeiro vai percorrer as cidades do Rio de Janeiro, Paulo Frotein e Três Rios, além de São Luís, no Maranhão, e São Paulo.

Ao todo, são 13 shows em apenas seis dias. Belo vive definitivamente a melhor fase da sua carreira, pois além de encarar a folia com a agenda cheia, a Tour de 30 anos do Soweto está com ingressos esgotados na maioria dos estados. Alguns, inclusive, já abrindo data extra. E para lidar com toda essa correria e agitação de Carnaval, o cantor abriu o jogo sobre a preparação para conseguir dar conta do recado.

"Eu já mudei meus hábitos há alguns anos e isso reflete bem no meu dia a dia. Ter deixado de fumar me fez muito bem! Gracyanne me influenciou a ter um estilo de vida mais saudável, então estou sempre pronto para encarar qualquer desafio", afirma o artista.

Considerado como um dos maiores pagodeiros do Brasil, Belo agradece aos fãs por continuarem apoiando e o fazendo explodir de shows. "Primeiro eu devo isso ao meu público, meus fãs. Quando você ama o que faz, se dedica com foco e responsabilidade, tem um time competente do seu lado e usa sua determinação para conquistar seus sonhos e objetivos o sucesso vem".

Por fim, Belo finaliza a entrevista comentando se tem medo dos possíveis imprevistos que possam acontecer durante os dias de folia: "Nenhum! Estamos totalmente programados e resguardados", garante o cantor.