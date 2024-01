Lincoln Tornado, vive Enzo na novela a Infância de Romeu e Julieta, pelo SBT e Prime Video

Em cenas cercadas de emoção, o ator Lincoln Tornado estreará na nova novela do SBT "Infância de Romeu e Julieta". Em uma conversa com a Coluna Mariana Morais, o artista falou dessas cenas, sobre o personagem e sobre o futuro de Enzo na trama.

Pra viver o personagem, o ator contou como foi a preparação para interpretar e passar para o público os conflitos emocionais de Enzo. "Para mim foi difícil pois jamais viveria algo como isso. Eu não aceitaria entrar nessa relação sem saber a paternidade do meu enteado. Porém não era eu. Precisei estar aberto a sentir essa sensação no lugar do Enzo. Foi desafiador, mas com a ajuda da minha amiga Thamires Mandu e de toda equipe a cena saiu e fiquei muito feliz com o resultado.

Em um spoiler, Lincoln Tornado contou à coluna como o seu personagem vai reagir a revelação de que Téo é filho de seu colega de trabalho. "Ele terá que lidar com a nova vida do Teo, isso inclui o envolvimento com seu pai e agora Enzo mais terá a atenção total. Isso vai mexer com o humor dele. Em casa, acredito que buscará manter o equilíbrio de tudo, mas imagino que não terá uma paz interior, pelo menos por enquanto.

Considerando a trama anteriormente envolvendo a dúvida sobre o passado de Amanda. O ator Lincoln Tornado revelou como o mistério não esclarecido impactará a dinâmica da família e se haverá mudanças significativas nas relações entre os personagens. "Na verdade haverá um conflito interno para o Enzo. Ele ter que lidar com o pai do seu enteado e com os novos comportamentos e escolhas do Teo. Tentará manter o equilíbrio, mas pode ser que falhe nessa função em alguns momentos"

Descobre a paternidade

Nas próximas cenas, o personagem "Enzo" vai retornar para casa após Amanda, mãe dele, confessar a verdade sobre a paternidade de Téo. "Ele sempre foi um apaziguador. Creio que não será diferente, mas sempre com uma ferida que se abriu dentro dele que pode ser que cicatrize, só não sabemos quando".

Sobre atuar com Miguel Schmid e as cenas que gravaram, Lincoln Tornado revelou como foi a dinâmica de trabalho. "Eu tenho uma conexão muito forte com o Miguel. Trocamos muito nos bastidores e na vida mesmo. Isso facilita demais. Quando recebemos a notícia e essa virada nas nossas tramas, conversamos e desenhamos alguns caminhos, sempre respeitando o que estava escrito. Acredito que as pessoas vão adorar e estranharão alguns comportamentos diferentes. Por enquanto é o que posso contar".

Reviravolta

Ao falar sobre sua postura como Enzo em aceitar Téo em sua vida, o ator detalha as qualidades do seu personagem e abre o jogo sobre o que da forma como o público vai receber. "Enzo é um personagem exemplar em tudo que faz. Ético, agradável, amigo, responsável. Antes de tudo isso é humano e passível de estranhar algo e o sentimento gerar algum conflito. Entretanto lida da melhor forma que pode. Só isso já é para ser um exemplo a ser seguido pelo público. Quantos conflitos familiares existem por aí… Espero que ao assisti-lo, a audiência tenha-o como um molde de homem íntegro e espelhe esse comportamento em suas vidas.

Por fim, Lincoln Tornado abre o coração sobre o que acha do posicionamento do seu personagem na trama. "Na verdade não posso colocar o que eu, Lincoln, acho certo ou errado. Essa é a magia da interpretação. Estou dando vida ao personagem Enzo. Ele pensa, sente e reage ao seu modo. Minha função é colocar vida à isso. Ser o mais imparcial possível é muito importante, até mesmo para respeitar o que os autores pensaram para o personagem".