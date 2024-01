Influenciadora Jess Anjos comenta a sua relação com carnaval

Em clima de folia, Jess Anjos comentou a sua relação com o carnaval, revelou o desejo de desfilar em uma escola de samba e contou que essa época tornou-se sinônimo de trabalho como influenciadora.“Eu amo o carnaval e a energia que essa festa traz. Sempre assisti as escolas de samba pela TV e desde criança gostava de me fantasiar. Recordo que quando tinha desfiles das escolas da minha cidade[ Maua], eu sempre obrigada a minha mãe me levar”, disse Jess que fez parte do ballet das cantoras Anitta e Ludmilla.



A dançarina contou que o destino dos seus últimos carnavais foram pautados pelos trabalhos como influenciadora e revelou um destino que gostaria de conhecer. “Hoje em dia depende, porque já faz alguns anos que eu trabalho nessa época, então onde meu trabalho me leva, eu vou. Mas confesso que existem alguns carnavais que ainda não vivi aqui no Brasil, e eu tenho muita vontade de conhecer, como por exemplo Olinda”, falou a influenciadora.

Conhecida por suas grandes produções fashionistas e maquiagens super elaboradas, Jess confirmou que no carnaval ela não mede esforços na criação de looks criativos. “Sou daquelas que investe em produção para qualquer evento, imagine no Carnaval (risos). Eu amo demais e adoro poder me expressar principalmente nessa época do ano. Fico feliz quando recebo mensagens ou sou marcada em alguma publicação em que as seguidores contam que inspiraram em looks usados por mim em algum carnaval”, contou.

Dançarina profissional e apaixonada pelo carnaval, Jess Anjos não esconde a vontade de desfilar em alguma escola de samba no futuro. “Eu nunca recebi um convite para desfilar em uma escola de samba, mas confesso que adoraria fazer parte diretamente dessa festa tão linda. Em relação a escola de samba do coração, sempre torci pela Gaviões, porque sou corintiana né (risos)”, finalizou