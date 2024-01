Modelo denuncia ex-BBB Antônio Rafaski por abuso sexual

O ex-BBB Antônio Rafaski foi denunciado por abuso sexual pela modelo Janaina Ana da Silva, nesta segunda-feira (29). Em um relato pesado e emocionante, a jovem que atualmente mora no México, resolveu expor pedindo ajuda das autoridades para conseguir uma medida protetiva contra o influenciador.

Em seu perfil no Instagram, a modelo contou detalhes do abuso que sofreu em dezembro de 2022. "Evitei falar de mim, meus planos, onde estava, e enfim. Hoje, o que me aconteceu é mais importante do que a minha imagem. Tudo tem seu tempo para vir à luz, e dessa vez as coisas foram longe demais. Eu corro risco de vida. Não denunciei antes, pois precisei de tempo para entender o que havia acontecido com ajuda psicológica, e coragem. Pois não é fácil denunciar alguém", iniciou Janaina explicando o motivo de ter demorado a denunciar.

Em seguida, a jovem conta que foi assistir o jogo da Copa do Mundo na casa do ficante da sua amiga e lá ela seria apresentada ao ex-BBB Antônio Rafaski. "Chegamos na casa, começamos a conversar, logo a dançar, e depois de um tempo Antônio Rafaski me beijou. Não demorou muito pra ele querer me levar para o quarto, eu não queria, mas fui, pois achei que estava controlando a situação. Logo, Antônio me pede pra deitar na cama, e começa a querer tirar minha roupa".

No entanto, ela afirma que passou a afirmar que não queria ter relações sexuais com ele, mas não foi ouvida. "Eu me nego, e falo que não iria acontecer nada. Que não queria, e não iria ter relação sexual com ele. E foi ai que comecei a ver a mudança nas expressões dele [...] Antônio começou a puxar minha roupa com força [...] Ele estava tão fora de controle ao ponto de rasgar a minha calcinha pra que eu tirasse", detalhou.

No relato chocante, Janaina afirmou que foi machucada de propósito: "Até que ele veio fazer carinho no meu cabelo, no meu rosto e do nada enfiou 2 dedos na minha boca com toda a força, quase me fez vomitar deitada [...] Ainda na cama, ele tenta me penetrar, mas eu me neguei e ele enfiou 2 dedos super fortes na minha vagina, com a intenção de machucar, e machucou".

Modelo afirma que está sendo perseguida

Janaina Ana da Silva contou que após o abuso sexual os amigos não estavam mais na casa e acabou não contando para ninguém o que havia acontecido. Contudo, os dois voltaram a se encontrar junto de outros amigos incomum por duas vezes e que ao afirmar que não queria nada com ele, Antônio passou a persegui-lá.

"Liguei pra ele, falando que não tínhamos nada a ver e que me deixasse em paz. Eu já tinha medo dele.

Falei que era pra ele me esquecer, que seguisse a vida dele, e me deixasse viver a minha. Ele não aceitava que eu não queria estar com ele", escreveu a modelo. Entretanto, ela fez duas viagens à trabalho e denunciou que continuou recebendo mensagens dele e resolveu romper com os amigos incomum dos dois e bloquear todo mundo.

O problema teria piorado quando ela precisou retornar ao Brasil: "E em março de 2023 precisei voltar ao Brasil, e percebi que comecei a ser perseguida no mesmo dia em que encontrei Carolina [amiga incomum] sem querer, com certeza ela falou para o Antônio que eu estava no Brasil [...] A me perseguir para intimidar e ameaçar com medo de receber outra denúncia de abuso sexual".

Pouco tempo depois, Janaina e um amigo notaram que estavam sendo perseguidos."Teve um dia que eu estava com um amigo pertinho do meu prédio e percebemos que tinha um carro nos perseguindo, pelo vidro deu de ver que estavam tirando foto nossa. Meu amigo pediu que eu caminhasse para entrar no prédio e ele caminhou até a esquina para tentar ver melhor, e nesse movimento o carro saiu super rápido".

Por fim, ela finalizou pedindo ajuda das autoridades para conseguir uma medida protetiva e retornar ao Brasil. "PRECISO DE UMA MEDIDA PROTETIVA!. Já fiz uma denuncia penal no ministério público de São Paulo e também outra denúncia na delegacia da minha cidade natal, não obtive nenhuma resposta. Tenho medo de estar no Brasil", finalizou a modelo.



Até o momento Antônio Rafaski não se pronunciou sobre a denúncia.

