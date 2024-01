Com prazo curto, famosos fazem apenas manutenções nas cirurgias para o Carnaval

O período do Carnaval já está bem próximo, este ano quase colado com as festividades de final de ano, mas, mesmo assim, os artistas e influencers neste curtíssimo tempo fizeram procedimentos pontuais e de recuperação rápida.



Dr. Dalvo Neto, cirurgião plástico membro titular da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica), membro da ASPS (American Society off Plastic Surgeons) e ISAPS (The International Society of Aesthetic Plastic Surgery), ressalta que as pessoas procuram procedimentos do tipo fast-recovery (recuperação rápida) nesse intervalo de tempo.

“Assim, aptas a cumprirem com suas agendas de compromisso diário. De exemplos, destacamos os procedimentos ancilares, como o botox, preenchimento labial e facial, até os estimuladores produção de colágeno corporal, como o sculptra, radiesse e HialuroxBio, que tem aplicação no consultório e fácil recuperação. Existem também as tecnologias ambulatoriais como o body-tite, onde uma sessão ambulatorial se pode entregar uma textura melhor com menor índice de flacidez para os pacientes que escolheram e, praticamente, sem um pós-operatório minucioso”, relata.

Dr. Dalvo comenta que cirurgias de uma recuperação mais minuciosa foram evitadas por pessoas famosas neste curto espaço de tempo. “Veja o caso da modelo Viviane Araújo, que no ano passado realizou lipo e troca de implantes e vem optando por procedimentos complementares esse ano. Operei alguns influencers esse ano, como o @Dhygo e @Dellanolc, que resolveram passar um período mais reclusos e, posteriormente, iniciarão ou já iniciaram as suas agendas de compromissos. Acredito que as cirurgias atualmente, com as facilidades do uso do VASER (emulsificação de gordura que diminui o trauma e torna mais detalhada a cirurgia e com recuperação mais rápida) têm tornado as lipoaspirações com esta tecnologia de grande valia e procura”.

No entanto, o cirurgião-plástico alerta: “Mesmo com cirurgias menos invasivas, de recuperação rápida, todos nos temos que estar preparados para eventuais intercorrências (seroma, sangramento e infecções), que são raras, mas acontecem. E, principalmente, deixar de realizar um pós-operatório adequado devido à ânsia de retorno às ‘obrigações sociais’. Considero sem propósito um vídeo que viralizou de duas supostas modelos em pós-operatório recente em um evento festivo, isto se trata de um total desrespeito com a saúde, qualidade da cirurgia e risco demasiado de complicações”.