Priscilla Penteado, maquiadora brasileira, encontra maquiador de Kim Kardashian

No último final de semana, uma das maiores lojas de produtos para maquiagem em Orlando-FL, recebeu a visita de Mario Dedivanovic, maquiador queridinho da Kim Kardashian. A loja também promoveu um encontro entre Mário e a beauty specialist brasileira Priscilla Penteado, uma das conhecidas do ramo da beleza em Orlando. Os dois especialistas tiveram a oportunidade de compartilharem dicas, inspirações e também a paixão pela arte da maquiagem.



“Como brasileira e profissional da beleza, receber o convite de uma marca internacional como essa faz parte de um processo de reconhecimento do meu trabalho e da minha carreira internacional. Foi uma tarde incrível, onde tive a chance de conhecer de perto as novidades desse ícone da indústria da maquiagem", afirmou.

Ela continua e revela como se sentiu com o encontro: "Encontrar com um ícone da área da maquiagem como o Mario, poder conversar e falar sobre meu trabalho, foi um divisor de águas na minha carreira. Mario é um dos maiores nomes do universo da make-up, um profissional extremamente talentoso e um ser humano incrível ”, celebrou a profissional.