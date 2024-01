Marketing de influência é a chave por trás de celebridades

A influência de celebridades molda decisões e estilos de vida, especialmente com o alcance global das redes sociais. Suas escolhas, seja na moda ou comportamento, impactam significativamente as tendências e decisões de fãs.

O marketing de influência é uma estratégia moderna em ascensão, onde marcas se associam a indivíduos influentes em plataformas digitais para promover seus produtos ou serviços. Esses influenciadores, com suas audiências leais, oferecem autenticidade e credibilidade, transformando a dinâmica tradicional de publicidade e redefinindo a maneira como as marcas se conectam com seu público-alvo.

Especialista em marketing de influência e conteúdo on demand, a empresa Non Stop Produções é responsável por nomes como Whindersson Nunes, Gkay, Tirullipa, Simone Mendes e Patrícia Ramos. Com um valor de mercado em torno de R$ 200 milhões, a agência foca na abordagem estratégica da publicidade para alcance de público consumidor, onde opera na produção de conteúdos sobre seus clientes que convertam em monetização também para as marcas que buscam associação com os grandes nomes de seu casting.

“Influenciadores muitas vezes desenvolvem uma relação de confiança com seus seguidores. Quando eles promovem produtos ou serviços, essa recomendação pode ser percebida como mais autêntica e confiável do que a publicidade tradicional”, comenta Leandro Barankiewicz, CEO da Non Stop.

A interatividade online que a internet permite possibilita um envolvimento mais rápido do público com as páginas dos artistas e com o conteúdo que eles estão se associando, fazendo com que se crie emoções naquilo que está sendo realizado por ambos os lados, facilitando um interesse maior em participar mais ativamente nas interações e consumir o que o artista está mostrando.

“É crucial garantir que os influenciadores escolhidos compartilhem valores semelhantes aos da marca. Isso ajuda a manter a autenticidade nas parcerias e a construir uma conexão genuína com o público”, orienta o empresário.

O interesse, que começa online, rapidamente evolui para contato direto com o artista e para uma curiosidade de experimentar o que o mesmo usa. O público rapidamente segue e acompanha o que a celebridade faz diariamente através de postagens nas redes sociais, gerando um desejo de consumo pelos mesmos itens que são apresentados de forma orgânica ou patrocinada nas publicações.

Sobre o sucesso da Non Stop Produções no segmento, Leandro pontua: “É resultado de uma abordagem estratégica e focada em vários aspectos-chave. Em primeiro lugar, comprometemo-nos com a excelência em todas as nossas operações, desde a seleção de influenciadores até a execução de campanhas. Isso assegura que cada parceria esteja alinhada com os valores da nossa empresa", diz ele, que completa:

"Além disso, mantemos uma visão estratégica, compreendendo profundamente o mercado e as tendências relevantes. Isso nos permite antecipar mudanças e posicionar nossos clientes de maneira proativa, contribuindo para o sucesso a longo prazo. Estamos comprometidos em continuar inovando, impulsionando marcas e construindo conexões significativas no mundo digital”, conclui o empresário.