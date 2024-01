Em alta em mais um Carnaval, Treyce segue colhendo frutos do hit ‘Lovezinho’

Um ano após embalar o país com "Lovezinho", Treyce, a sensação do verão passado, não para de ter conquistas com o hit. Em alta em mais um Carnaval, a cantora teve sua música inserida na setlist do show da Anitta.

Para a artista, é uma grande realização ver que o single, que foi responsável por transformar sua vida, segue fazendo sucesso entre a galera, principalmente no Carnaval, que é uma das maiores festas do país. “Com toda a certeza, ‘Lovezinho’ foi uma virada de chave na minha vida. Desde quando essa música estourou, eu não paro de colher frutos com ela. Eu sempre me surpreendo e até me emociono ao ver ela em alta, com tantas pessoas cantando. É tudo muito especial pra mim”, afirma.

Outro marco para a cantora foi ver que Anitta voltou a incluir o single em seu repertório. “Ter a Anitta, uma artista que admiro tanto, reconhecendo e curtindo 'Lovezinho', a ponto de incluir mais uma vez no Carnaval, foi surreal. Passou um ano e essa música ainda transforma minha vida”, expressou.

Com expectativas para seus novos trabalhos, a cantora revela ter muitos projetos pela frente e promete surpresas ao público. “Estou muito animada com o que está por vir. Tenho vários projetos em andamento, explorando novos estilos e colaborações. Tô trabalhando muito mesmo para colocar mais um hit na boca da galera”, expressa a cantora.