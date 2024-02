BBB 24: Bin Laden parte pra cima de Davi em discussão

A madrugada desta quinta-feira (01) foi intensa entre os brothers da casa do "BBB 24". A noite mal tinha começado quando Lucas Henrique e Davi Brito começaram a discutir na sala. A confusão iniciou após Davi chamar ele de "calabreso", uma expressão usada pelo humorista Toninho Tornado. Bin Laden que estava próximo não gostou e relembrou as falas do baiano para Yasmin Brunet.

A conversa esquentou quando Bin Laden se alterou trazendo à tona um assunto antigo envolvendo a influenciadora: "Chama Yasmin lá porque você falou para ela que se ela estivesse andando com a gente ia queimar a carreira dela lá fora", aponta Bin Laden. "Eu falei", confirmou Davi, que em seguida chama o funkeiro de "manipulador".

Nos trechos é possível perceber que Davi manteve a postura, diferente de outras discussões. Já o músico parte pra cima do rapaz baiano e retruca: "Você é manipulador [...] seu moleque, mentiroso". Alterado, Bin Laden continua gritando com Davi: "O bagulho da Yasmin está entalado".

Na web, seguidores saíram em defesa de Davi Brito e o elogiaram por ter mantido a postura durante a briga. "Agora eu quero ver gente falando que o Davi é agressivo… porque essa cena do Bin Laden, simplesmente ridículo". Outro seguidor também opinou: "Mais gente, não era o Davi que era agressivo?".

Afirmaram que a atitude de Bin Laden foi para instigar uma possível agressão do motorista de aplicativo. "Na verdade o Bin só peitou o Davi assim pra ser agredido e ele ser expulso. Essa é a intenção dele com essa briga", afirmou um fã. Um internauta também escreveu: "Olha minha opinião - Bin Laden. Forçou ao máximo uma agressão do Davi sabe que a única maneira dele sair é por expulsão".