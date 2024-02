Jade Picon publica vídeo com caminhão de manifestação contra Impostos ao fundo

Jade Picon, conhecida influenciadora digital, compartilhou recentemente um vídeo em suas redes sociais, onde uma cena peculiar chamou a atenção. Enquanto a influencer estava dirigindo e abordando assuntos cotidianos sobre trânsito, um caminhão adesivado pelo movimento "Combustível Sem Imposto" passou ao fundo da filmagem.



Ainda que Jade Picon não tenha conhecimento prévio sobre o movimento, o caminhão caracterizado com adesivos do movimento passa ao lado do veículo da influenciadora, sendo visível ao fundo da gravação.

O Combustível Sem Imposto tem se destacado como um movimento que busca conscientizar a população sobre a carga tributária excessiva incidente sobre os combustíveis no país. A iniciativa, cada vez mais reconhecida, luta por uma redução nos impostos para amenizar os impactos no bolso dos consumidores.

A ação do caminhão adesivado no vídeo de Jade Picon reforça como a mensagem do movimento está ganhando espaço, atingindo até mesmo figuras públicas e influenciadores. A presença inesperada do veículo durante a gravação gerou grande repercussão, com muitos internautas expressando apoio à causa e incentivando a disseminação da conscientização sobre a questão tributária.