Cau Saad leva bloco fitness ao Baile do Gueri Gueri, em São Paulo

A professora de Educação Física e especialista em Nutrição Esportiva, Cau Saad, e sua equipe estarão mais um ano com o Bloco da Cau no baile do Gueri Gueri para incentivar atividade física no Carnaval. O Baile que terá Patrícia Poeta como Madrinha e Ivi Pizzott como Rainha de Bateria.

O evento vai acontecer no dia 3 de fevereiro, às 17h, no Villaggio JK, em São Paulo. Os convidados terão aulas com movimentos de ginástica misturado com dança, muita alegria e diversão para incentivar a prática de atividade física e cuidado com o corpo durante a folia carnavalesca.

“Estou muito feliz por estar no Bloco da Cau e por mais um ano, com o Gueri Gueri! É uma alegria curtir o Carnaval e levar mais saúde e bem estar para as pessoas. Para curtir a folia disposto, é preciso estar com o corpo preparado, alongar bem, hidratar-se com água e isotônico, alimentação leve e saudável, de preferência vinda da natureza e claro, praticar exercícios físicos com constância. O nosso objetivo é incentivar as pessoas a terem uma vida mais ativa”, disse Cau Saad.