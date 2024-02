Pietra Quintela curte férias com roteiro da praia à neve

Após um ano dedicada a grandes produções, a atriz Pietra Quintela curtiu seu período de férias de um jeito repleto de contrastes, explorando o sol radiante do Havaí e as emoções geladas do esqui em Deer Valley, ambos extremos dos Estados Unidos. A viagem, que aconteceu na companhia de seus pais e irmãos, marca mais uma das tradições da família que, sempre que pode, embarca para esquiar. “Temos o combinado de esquiar uma vez por ano e é maravilhoso porque, normalmente, as viagens para estações de ski são as que a família mais gosta, nos deixa muito unidos”, conta Pietra.



O primeiro passo da viagem levou Pietra ao paradisíaco Havaí, onde dias ensolarados e praias de areias douradas foram o cenário perfeito para relaxar e recarregar as energias. “Me sinto como num filme”, compartilhou a atriz, que viveu diversos momentos descontraídos e em conexão com a natureza.

Logo depois, a atriz seguiu para as montanhas cobertas de neve na estação Deer Valley, em Park City, onde ousou nos looks e penteados e mostrou seus dons para esquiar.

Com as energias recarregadas, Pietra volta ao Brasil e se diz pronta para novos desafios profissionais. Este ano, a atriz estreia como protagonista no longa “A Princesa Adormecida” e também poderá ser vista no filme “Tudo Por Um Pop Star 2”, sequência da história lançada em 2018. “Quero me dedicar mais a escola e ao trabalho e, claro, ter muito sucesso nessas duas partes”, declara ela sobre os planos para 2024.