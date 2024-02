Murilo Huff e Gabriela Versiani fazem consultoria de negócios nos Estados Unidos

Murilo Huff e Gabriela Versiani estão viajando pelos Estados Unidos, e acabaram realizando uma visita recente à Marco Corporation, holding da renomada MacroBaby, com sede em Orlando. A empresa, liderada pelo empresário brasileiro, Richard Harary, também possui um braço de consultoria voltado para o empreendedorismo nos Estados Unidos.

Hoje, Richard e sua equipe atendem pessoas que desejam iniciar um novo negócio nos Estados Unidos, adquirir um negócio já existente, investir na compra de uma franquia americana, além de expandir, trazendo uma empresa ou produto do Brasil para os EUA, ou simplesmente investir na terra do Tio Sam.

Versiani e Huff estiveram no local para uma consultoria de negócios.“Foi um prazer recebê-los e trocar experiências. Às vezes, há pessoas que afirmam que a nova geração é fraca e não se preocupa com o futuro. No entanto, ao conhecer jovens como Murilo e Gabriela, fico muito feliz, pois ambos são pessoas de muita visão e determinação. O mundo tem muito espaço para quem quer fazer acontecer", diz o empresário sobre a visita do casal.