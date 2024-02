BBB 24: Wanessa retira tudo o que disse sobre Davi e choca web

Wanessa Camargo surpreendeu o público que acompanha o “BBB 24”, nesta sexta-feira (2). Ocorre que a cantora mudou drasticamente seu posicionamento quanto ao que acha sobre seu então inimigo no confinamento, o brother Davi. Agora, ela já não acredita mais que ele seja "manipulador" ou "maldoso".

Em conversa com seus aliados, Wanessa afirmou que retira tudo o que disse sobre o baiano e que, assim que tiver a oportunidade, falará com a casa toda sobre sua nova percepção em relação ao motorista de aplicativo.

“Eu vou falar pra cada que eu falei, que eu chamei ele de manipulador: ‘gente, retiro (o que disse sobre Davi ser manipulador) não acho que é o caso’”, disse a cantora. Imediatamente após a fala de Wanessa sobre Davi começar a repercutir nas redes sociais, internautas logo apontaram uma possível manipulação no jogo.

“Ela passou na psicóloga, certeza”, especulou um seguidor, sobre supostamente Wanessa ter recebido informações privilegiadas sobre o favoritismo de Davi aqui fora. “Falaram no ponto auditivo, foi? Ué? Já esqueceu dos gatilhos? A verdadeira mulher de fases”, ironizou mais uma.

Arrependimento de Wanessa Camargo

Além disso, Wanessa também reconheceu que foi um erro comparar Davi com pessoas que fizeram mal a ela do lado de fora do confinamento do “BBB 24”. Pra mim, a coisa de conectar ele a pessoas do meu passado que eram maldosas, eu não posso fazer isso. Acho que errei nesse sentido”, assumiu a filha de Zezé Di Camargo.

Contudo, Wanessa reafirmou a opinião sobre Davi em relação ao jogo. “Mas continuo achando que rola um desespero no jogo. A pessoa que ficou a noite inteira ali, no Big Fone, está desesperada”, opinou ela, sobre o plantão que Davi fez no Big Fone.

Wanessa falando que retira tudo o que disse do Davi e que não pode associar ele as pessoas que fizeram mal para ela aqui fora….



ELA TA ACORDANDOO #BBB24



pic.twitter.com/f038ZksBr9 — gael (@uaigael) February 2, 2024

Wanessa disse que irá pedir desculpas a cada brother por ter afirmado que Davi é uma pessoa manipuladora. Após conversar com ele, percebeu que foi precipitada em suas palavras e ações.#TeamWanessa ???? #BBB24 pic.twitter.com/Zv5IvoEM1f — Wanessa Camargo ???? (@WanessaCamargo) February 2, 2024