BBB 24: Yasmin Brunet diz que ETs estão chegando à Terra

No confinamento do "BBB 24", Yasmin Brunet voltou a afirmar que acredita mesmo na existência de seres extraterrestres. Contudo, desta vez, a loira foi além. Ela contou ter visto um ET durante uma meditação e, além disso, afirmou que os ETs em breve chegarão ao planeta Terra.

"Pode ser que eles já apareceram lá fora e vocês não sabem. Eles estão pra vir", afirmou a filha de Luiza Brunet. Rodriguinho, ainda sem entender, logo pergunta: "Quem? Os ETs? Ô, gente, tô perguntando pra quem entende", afirmou o cantor.

Yasmin então volta a afirmar que, em breve, ETs chegarão à Terra. "Eles tão pra vir, gente. É só ver as paradas do Pentágono. Tá todo mundo falando que é real. Os EUA falaram que é real", disse a modelo. Michel então pergunta: "Você não tem medo?".

Ela logo confirma que sim. "Lógico que eu tenho, tem os ruins, né. Tem várias raças - Pleiadianos, Arcturianos, Reptiliana, Greys... [...] Eu já vi um numa meditação", contou a loira, para a surpresa dos brothers.