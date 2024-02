Aos 40 anos, Valentina Miranda recebe o título de embaixadora do Miss Bela do Brasil 2024

A influenciadora Valentina Miranda, de 40 anos, acaba de receber o título de embaixadora de Miss bela do brasil 2024. Ela, que também é chefe de uma o mecânica, já tem no seu currículo quatro faixas de Miss: Bela do São Paulo 2023 , Miss Bela São Paulo 2023 , Miss Beleza 2022 - Arceburgo MG e Miss Simpatia 2022 - Arceburgo MG.



"A honra de ser embaixadora deste concurso me faz sentir que tudo que você precisa fazer é mover as pessoas só um pouquinho para mudanças acontecerem. Não precisa ser algo enorme. Você pode tudo o que quiser, basta ter vontade, perseverança e aprender a ouvir os nãos que a vida dá. Porque é um caminho longo a seguir", pondera.

Val, que tem 1,70 e 70 quilos, conta o que faz para manter o corpo sarado. "Treino no parque 3 vezes por semana e faço tratamentos estéticos semanalmente", revela a morena, que trabalha como chefe de Oficina mecânica há 13 anos e com Segurança Pública e Privada há nove.

A modelo também conta que é apaixonada por animais e tem 14 cachorros adotados. A influenciadora conta o que gosta de fazer nos momentos de lazer, além de cuidar dos pets, que foram resgatados e tratados por ela. "Gosto de pessoas leves e bem humoradas. Viajar, praia, fazenda. Gosto de música, banhos demorados, meu pijama de unicórnio. Gosto da vida", revela.

Quem olha a moça, que é modelo desde os 14 anos e já fez até figuração, nem imagina que ela já é avó. "Sempre fui modelo de lingerie, dos 14 aos 39 anos, agora com a chegada do meu neto, quero que tenha uma impressão gloriosa sobre mim, e o concurso vai me trazer isso", afirma Valentina, que é casada.

O Miss Bela Brasil é um concurso idealizado pelo escritório VH Assessoria. Foram longos anos de espera e esperança. Hoje, posso dizer que cheguei onde queria. Primeiro Miss Bela Brasil, agora embaixadora de um concurso tão importante. Mulheres lindas, dando o melhor de si. Provando que não são apenas corpos bonitos, mas sim, que tem conteúdo, que são inteligentes e tão capazes quanto qualquer um. Não deixe ninguém te limitar nem dizer o que pode e o que não pode fazer. Eu hoje com 40 anos realizo um sonho: Ser embaixadora de um concurso tão importante, tão grande, que te faz sentir linda e feminina e mostrar para todas as mulheres, independente da idade podem ter sonhos e metas e alcançá-los. Você é linda por dentro e por fora. Acredite em você", finaliza.