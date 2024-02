Henrique Camargo brilha como protagonista na série "Reis"

Aos 18 anos, Henrique Camargo está prestes a viver o ápice de sua carreira ao assumir o protagonismo na 10ª temporada da série "Reis", trama bíblica da Record TV. Atualmente interpretando Roboão, o filho mais velho do Rei Salomão, vivido por Guilherme Dellorto, Henrique revela sua versatilidade artística.

Na trama, Roboão, inicialmente visto como o filho da narradora Ingrid Conte, passa a ter destaque ao se aproximar do pai, Salomão. O perdão pelo abandono paterno marca um momento crucial, desencadeando uma decadência em Israel.

A preparação intensiva de Henrique inclui treino com espadas, aprendizado de montaria, com aulas com o renomado preparador de Cavalos Bruno Zenha, e uma caracterização minuciosa para envelhecer o personagem de forma convincente. Sua dedicação transparece não apenas nos bastidores, mas também nas redes sociais, onde compartilha o processo de se tornar Roboão.

Com a estreia iminente, Henrique promete não apenas uma atuação notável, mas também o início de romances na trama, incluindo contracenar com a renomada Juliana Xavier, que interpreta Maaca, a esposa mais amada de Roboão. O talento e empenho de Henrique Camargo marcam sua ascensão no cenário da dramaturgia brasileira, e sua performance como Roboão promete ser um destaque na história de "Reis".



